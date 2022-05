Matthias Reim: Geheimes Doppelleben enthüllt

Auch wenn Julian schon vor einigen Jahren in die Fußstapfen seines berühmten Vaters Mattias trat und in der Musikwelt ein aufgehender Stern am Horizont ist, scheint sein Leben hinter verschlossener Tür oft anders auszusehen als viele Fans vermuten. So berichtet der Sänger nun, dass er des Öfteren unter schlimmen Angststörungen litt. Im Interview mit "t-online" gibt er zu verstehen: "Ich hatte das zum ersten Mal 2018, als ich auf Mallorca war und nicht so richtig wusste, wie es mit der Karriere weitergehen würde. Ich bekam Herzrasen, hatte Schwierigkeiten zu essen und Schweißausbrüche." Doch damit nicht genug! Seine innere Angst ließ ihn im schlimmsten Fall sogar über einen längeren Zeitraum nicht los: "Ich konnte nachts nicht schlafen und tagsüber war ich todmüde, weil ich die ganze Zeit dieses Herzrasen hatte. Diese Angst tat wirklich körperlich weh. Ich konnte nicht mehr essen, wurde dadurch immer schwächer."

Doch zum Glück konnte Julian diese schlimme Zeit mittlerweile hinter sich lassen und hat einen Weg für sich gefunden, wie er damit leben kann: "Ich habe meine persönlichen Methoden gefunden, damit umzugehen. Es ist viel, viel besser geworden."