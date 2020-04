Matthias Reim: Gemeine Klatsche von einem Kollegen!

Reddit this

Seit 30 Jahren ist Matthias Reim erfolgreicher Schlagersänger. Sein Hit "Verdammt ich lieb dich" wurde weltweit über 2,5 Millionen Mal verkauft. Doch nicht jeder gönnt ihm seinen Erfolg...

Fiese Klatsche von einem Kollegen

Sänger und Liedermacher Heinz Rudolf Kunze ätzt jetzt in einem Interview, dass "im deutschsprachigen Raum ein Jammerlappen nach dem anderen auftreten." Dabei bezog er sich besonders auf den Schlager-Bereich. Die Fans sind sicher, dass diese Attacke ganz klar gegen Matthias gerichtet ist.

Matthias Reim: Baby Nummer 7! Jetzt bestätigt er die süßen News

Schließlich ist es kein Geheimnis, dass Heinz Rudolf nicht viel von seinem Kollegen hält. "Mich interessiert, wie man als stimmlicher Grönemeyer-Imitator mit derart unterirdisch schlechten Texten und seelenlos zusammengeschustertem Schlager-Drecksgesäusel binnen Kurzem so erfolgreich sein kann", schrieb der 63-Jährige vor einiger Zeit in einem offenen Brief. Die nächste Spitze gegen Matthias lässt sicherlich nicht lange auf sich warten...

