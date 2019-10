Matthias Reim: Heftige Attacke gegen Dieter Bohlen!

Matthias Reim steht zu seinen Falten. In seinem Gesicht kann man nicht nur Erfolge, sondern auch Rückschläge ablesen. "Ich lasse nicht an mir rumschnipseln. Ich stehe bei meinen Fans für Glaubwürdigkeit, die sollen mir auch das Älterwerden glauben. Mein Idol ist Keith Richards: faltiges Gesicht, Zigarette in der Hand, aber geile Musik", erklärt er jetzt im Interview mit der "BILD"-Zeitung. "Ich bin nicht ."

Fiese Attacke gegen Dieter Bohlen

Doch damit nicht genug! Matthias stichelt noch weiter gegen Dieter. In den 90ern sei er manchmal mit dem Musikproduzenten verwechselt worden. "Das kann mir heute nicht mehr passieren. Dieter hat ja hervorragende Chirurgen. Der sah mit 25 nicht so jung aus wie heute", ätzt er weiter. Autsch!

Das ist Dieter Bohlens Beauty-Geheimnis

Was dran ist an den Vorwürfen? "Ich habe mich nie in irgendeiner Weise einer schönheitschirurgischen Behandlung, welcher Art auch immer, unterzogen, also mir zum Beispiel auch nie Botox oder Ähnliches spritzen lassen", stellte er mal gegenüber "IN" klar. Warum er im trotzdem so jugendlich aussieht? Er wird mit einer Spezialkamera gefilmt, die das Gesicht automatisch glätten. Zusätzlich wird im Nachhinein noch ein Filter drüber gesetzt.

