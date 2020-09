Matthias Reim: Jaa, jetzt ist es offiziell!

Wie es jetzt durch "Semmel" heißt, wird die neue Tour von Matthias Ende 2021 stattfinden. So verkündet es der Veranstalter zumindest in einer Pressemitteilung. Das Auftakt-Konzert von Matthias wird demnach am 16.12.2021 in der Stadthalle von Zwickau stattfinden. Sein letztes Konzert wird der Schlagerstar am 12.01.2022 in Freiberg geben. Bleibt somit eigentlich nur zu hoffen, dass diesmal alles gut geht...