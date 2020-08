Matthias Reim: Jaa, süßes Familienglück für den 62-Jährigen!

"Es gibt so eine Reihe von Taten, auf die ich damals stolz war, aber heute noch viel stolzer bin. Weil sie so tolle Kinder sind (a.d.R.: seine Kinder). Sie sind alle so verschieden, sie können anstrengend sein, aber sie sind einfach hier", erklärte Matthias erst kürzlich bei der Schlager-Show "Schlagerfeuer - Die Strandparty 2020". Ob uns die Reims in der nächsten Zeit wohl mit noch mehr zuckersüßen Familienbeichten dieser Art überraschen werden? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt!