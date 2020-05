Matthias Reim: Jetzt kommt alles ans Licht!

Huch, damit haben die Fans von Matthias Reim definitiv nicht gerechnet...

Matthias Reim packt über seinen größten Erfolg aus

Mit "Verdammt, ich lieb' dich" feierte Matthias nicht nur deutschlandweit riesige Erfolge, die CD ging weltweit 2,5 Millionen Mal über die Ladentische und führte 16 Wochen lang die Spitze der deutschen Musikcharts an! Doch wie Matthias nun berichtet, sollte den Erfolgs-Schlager eigentlich jemand ganz anderes singen: sein Schlagerkollege Jürgen Drews! So verrät Jürgen nun gegenüber " ": "Es stimmt, der Titel wurde mir zuerst per Telefon angeboten." Doch in letzter Sekunde entschied sich Matthias dazu, den Song selbst zu singen - mit Erfolg!

Matthias will seine Fans berühren

"Es gibt so viele da draußen, die Kummer haben und ihr Leben meistern müssen, die mal arbeitslos werden, die mal krank werden, die Liebeskummer haben - für diese Leute schreibe ich die Songs", verriet Matthias einst gegenüber "RTL". Das der Star damit alles richtig macht, zeigt ein Blick in seinen Lebenslauf! So ist Matthias aus der deutschen Schlagerwelt einfach nicht wegzudenken!

Huch, so kennen wir ja gar nicht: