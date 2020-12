Matthias Reim: Jetzt packt er über Michael Wendler aus!

Wie Matthias weiter erklärt, habe sein Musik-Verlag nach dem Erscheinen von "Egal" gegen Michael einige rechtliche Schritte in die Wege geleitet: "Die haben sich darum gekümmert und ein Gutachten von Experten über die Lieder erstellen lassen. Dieses Gutachten bestätigt, dass 'Egal' von meinem Song 'Das machst du nur, um mich zu ärgern' abgekupfert ist." So muss Michael mittlerweile auch ordentlich dafür blechen: "Er darf das Lied weiter singen, muss dafür aber Kohle abdrücken." Oh je! Ob bei Michael wohl jemals wieder Ruhe einkehren wird? Wir können gespannt sein...