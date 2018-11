Matthias Reim: Jetzt spricht er über sein Karriere-Aus!

Matthias Reim ist aus der Schlagerwelt nicht wegzudenken. Seit Jahrzehnten ist der Sänger dabei zu beobachten, wie er einen Erfolg nach dem anderen verzeichnet. Im letzten Jahr feierte der Star seinen 60. Geburtstag. Genau das richtige Alter, um in den Ruhestand zu treten. Oder etwa nicht?

Matthias Reim: Große Sorge um seine Tochter

Matthias Reim ist auf der Überholspur

Erst in diesem Jahr veröffentlichte Matthias Reim mit seiner Ex Michelle das gemeinsame Werk "Nicht verdient" und landete damit mal wieder einen mega Erfolg. Doch denkt Matthias auch übers aufhören nach und plant seinen wohlverdienten Ruhestand? In einer unerwarteten Beichte spricht der Star nun Klartext und gibt dabei tiefe Einblicke in sein Innerstes...

Wann geht Matthias Reim auf Abschiedstour?

Wie Matthias nun verrät, ist für ihn noch lange nicht Schluss. So berichtet er gegenüber " "-"Brisant": "2040 so um den Dreh, ja, 2040 mache ich mal die erste Abschiedstour. Ich mache das dann wie die anderen auch. Ich mache dann noch eine zweite und eine dritte. Ich kann mir nicht vorstellen aufzuhören, es sei denn, der liebe Gott holt mich zu sich. Aber so lange werden die Menschen mit mir klarkommen müssen." Ehrliche Worte, die zeigen: Matthias denkt noch nicht mal im entferntesten an Ruhestand - seine Fans können also unbesorgt sein.