Matthias Reim: Jubel-News! Sein Glück ist endlich zurück!

Bei Matthias Reim ist ordentlich was los! Vor knapp einem Jahr veröffentlichte Matthias Reim mit seiner Ex Michelle ein Duett und ließ damit alle Fan-Herzen höher schlagen! Nun der nächste Grund zur Freude...

Matthias Reim ist glücklich

Obwohl Matthias in den vergangenen Jahren harte Zeiten durchlebte, ist der Schlagerstar aktuell mit sich im Reinen. So erklärt er gegenüber " "-"Prominent": "Ich bin meine Schulden los, ich verdiene gutes Geld, ich kann, wie gesagt, mir auch einige Dinge wieder leisten. Aber ich mag diesen stabilen Zustand, in dem sich Matthias Reim inzwischen befindet." Wow was für tolle Neuigkeiten! Doch damit nicht genug...

Matthias ist stolz auf sein Alter

Während sich andere gerne mal unters Messer legen, hat auch Matthias mit seinem Alter absolut kein Problem. So hat er zum Thema -OP's eine ganz klare Einstellung: "Weil es verändert das Gesicht, das Lachen. Das Lachen wird zu einer Maske und das finde ich ganz schrecklich, weil das Lachen oder das Lächeln eines Menschen ist die Eintrittskarte ins Herz." Ehrliche Worte, die zeigen: Matthias steht wieder mit beiden Beinen im Leben.

