Matthias Reim: Juhuu! Sein Glück ist perfekt!

Jubel-News von Matthias Reim! In einer emotionalen Beichte lässt er seinen Gefühlen nun freien Lauf...

Wie schön! Obwohl Matthias Reim ein alter Hase im Show-Geschäft ist, feiert er nach wie vor absolute Mega-Erfolge! Wie dankbar der Sänger dafür ist, verrät er nun in einer herzzerreißenden Gefühlsbeichte...

Matthias Reim durchlebte schwere Zeiten

Matthias Reim ist aus der Schlagerwelt einfach nicht wegzudenken. So ist der Sänger immer noch auf den großen Show-Bühnen zu Hause und heizt seinen Fans bei Konzerten und öffentlichen Auftritten ordentlich ein. Doch das war nicht immer so. Einige Zeit seiner Karriere durchlebte Matthias auch eine heftige Berg- und Talfahrt. Matthias ließ sich jedoch nicht unterkriegen, bewies Kampfgeist und gab alles, um wieder an die Spitze zu gelangen - mit Erfolg!

Matthias ist dankbar

Wie Matthias jetzt berichtet, ist er absolut glücklich darüber, dass ihm seine Fans so viele Jahr die Treue halten. So erklärt er nun gegenüber " "-"Brisant": "Die Menschen mögen meine Songs und freuen sich. Und wenn du dann von der Bühne gehst, sagst du einfach nur: 'Danke, lieber Gott, dass ich noch hier sein darf und diesen Traumberuf leben darf!'" Wow! Ehrliche Worte, die intime Einblicke ins Innerste von Matthias geben. Bleibt somit nur zu hoffen, dass es für den Sänger so erfolgreich weiter geht...

