Matthias Reim macht endgültig Schluss!

Matthias Reim und seine Frau Sarah haben sich vor zwei Jahren getrennt. Nun hat der Schläagersänger endgültig Schluss gemacht!

Das Ex-Paar hat sich kürzlich scheiden lassen. "Sarah ist mit den Kindern aus unserem Haus am Bodensee in die Nähe der holländischen Grenze gezogen", sagt das Matthias Reim in der "Neuen Post".

"Das war eine blöde Zeit. Also habe ich Sarah eines Tages angerufen, gefragt: Wovor hast Du Angst? Was brauchst Du, um glücklich zu sein? Ich habe ihr ein Haus gekauft, ein Auto und unterstütze sie bei allem, was sie tut. Die Anwälte haben wir rausgeworfen", so der Schlagersänger weiter.

Matthias Reim hat insgesamt 7 Kinder. Einen öffentlichen Rosenkrieg wollte er wegen seinen Kids nicht: "Ich habe ja insgesamt sieben Kinder, ich muss sichergehen, dass sie glücklich sind. Fehler habe ich gemacht im Leben, ja, aber ich war ein guter Vater!", sagt er. Erst vor wenigen Tagen feierte Matthias Reim seinen 60. Geburtstag. Der Sänger kann jetzt nun wieder optimistisch in die Zukunft blicken...