Matthias Reim: Mager-Schock! Große Sorge um seine Gesundheit

Schlanke Beine, dünne Arme, dazu ein gezeichnetes Gesicht. Matthias Reim (62) war nie sehr füllig. Aber so ausgezehrt wie im Moment, haben wir den Schlagersänger eigentlich noch nie gesehen. Und es scheint, als würde er noch weiter wollen. Denn über die Jahre hat sich der Korbacher ein gefährliches Ess-Verhalten angezüchtet: „Mittags, so gegen zwei, muss ich richtig zulangen, da kann ich löffeln. Dann ist over.“ Will heißen: Matthias Reim isst nur mittags.

Abendlichen Hunger stillt er lieber mit Alkohol, holt sich dann ein Bier aus dem Kühlschrank. Denn „dann ist es schon zu spät. Weil wenn ich nachts was esse, schlafe ich so grauenhaft schlecht.“ Dazu gehe er „abends nicht vor 2 Uhr ins Bett.“ Eine gefährliche Lebensführung, die gesundheitlich allmählich Tribut zu fordern scheint.

Achtet Matthias Reim zu wenig auf seine Gesundheit?

Das Schlimme? Matthias Reim scheint nicht zu sehen, wie er in sein Verderben rennen könnte: „Ich kann wirklich nicht kochen. Ist auch nicht so schlimm.“ Ist das noch gesund?

Matthias Reim: Bittere Beichte! Große Sorge um seine Gesundheit!

Und dann kommen noch die Zigaretten hinzu. Jeden Tag raucht er 20 Kippen. Und das, obwohl er bereits eine Herzmuskel-Entzündung hatte. Freundin Christin Stark (30) half ihm damals wieder auf die Beine. Gelernt hat er daraus nichts.