Matthias Reim & Michelle: Eindeutiges Statement zum Liebes-Comeback!

Was läuft wirklich zwischen Michelle und Matthias Reim? Bahnt sich bei dem Paar ein Liebes-Comeback an?

Seitdem die Sängerin die Trennung von ihrem Ex Karsten Walter bekannt gab, wird immer wieder darüber spekuliert, ob und Matthias Reim ihrer Liebe eine zweite Chance geben. Doch was ist dran an den Gerüchten?

Michelle und Matthias nehmen gemeinsame Single auf

Feiern Michelle und Matthias Reim bald ein Liebes-Revival? Zumindest musikalisch scheint es zwischen den beiden wieder ordentlich zu knistern. Mit ihrer gemeinsamen Single "Nicht verdient" sorgten sie bei diversen Auftritten schon für jede Menge Herzklopfen bei ihren Fans. Michelle und Matthias wirkten dabei, als ob sie ihrer alten Liebe wieder eine Chance geben wollen. Doch ist das auch wirklich der Fall?

Matthias Reim spricht Liebes-Klartext!

Obwohl die Fans inständig auf ein Liebes-Comeback von Michelle und Matthias hoffen, erklärte Matthias Reim gegenüber "Der Westen": "Natürlich kommen jetzt in der Presse wieder die Vermutungen, dass wir wieder ein Paar sind. (...) Das war auch bei 'Du Idiot' schon der Fall. Und wie damals amüsieren wir beide uns darüber. Und um es gleich zu sagen: Nein - wir sind auch diesmal kein Paar!" Ebenfalls fügt er hinzu: "Aber wir schätzen uns immer noch sehr. Im Übrigen verbinden uns nicht nur die gemeinsamen Jahre, sondern auch die gemeinsame Tochter. Ich glaube, der Erfolg unserer Duette ist auch darauf zurückzuführen, dass wir zeigen: Man kann auch nach einer Trennung super miteinander klar kommen. Mit Respekt und Freundschaft und Humor." Welch rührende Worte. Von einem Liebes-Revival kann allerdings nicht die Rede sein - wie schade!