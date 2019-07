Matthias Reim & Michelle: Jetzt lässt er die Gefühls-Bombe platzen!

Jetzt ist es raus! Obwohl Matthias Reim und seit knapp 25 Jahren getrennte Wege gehen, wird immer wieder darüber spekuliert, ob die beiden ihrer Liebe nochmal eine Chance geben. Nun spricht Matthias endlich Klartext!

Matthias Reim & Michelle sind enge Freunde

Wie Matthias nun berichtet, sind er und Michelle auch 25 Jahren nach der Trennung nach wie vor gute Freunde. So erläutert er gegenüber "t-online.de": "Ja, musikalisch geht da richtig was, freundschaftlich auch. Das ist alles, was es dazu zu sagen gibt. An alle Spekulanten: Wir sind nach wie vor nur befreundet." Ehrliche Worte, die zeigen: Matthias und Michelle verbindet nach wie vor ein enges Band der Freundschaft. Doch könnte sich Matthias ein Liebes-Comeback mit seiner Michelle in der Zukunft vorstellen?

Matthias Reim & Michelle: Beziehungsbeichte!

Obwohl sich die Fans von Matthias Reim und Michelle ein Liebes-Comeback der beiden wünschen, stellt Matthias klar: "Ich glaube, die Leute wissen, dass wir nicht zusammen sind, auch wenn sie es gerne sehen wollen." Er fügt hinzu: "Das Happy End ist eine Illusion. Wenn wir wieder zusammengekommen wären, dann wären wir wahrscheinlich jetzt auch schon wieder getrennt." Wie traurig! Ob die beiden ihre Meinung wohl nochmal ändern werden? Wir können gespannt sein...

