Matthias Reim & Michelle: "Wir lieben uns"!

Bahnt sich zwischen Matthias Reim und etwa ein Liebes-Comeback an? Vor 18 Jahren gaben die ihre Trennung bekannt. Danach machten immer neue Gerüchte die Runde, in denen darüber spekuliert wurde, ob sie ihrer Liebe noch eine Chance geben. Nun die Überraschung...

Matthias Reim & Michelle unterstützen sich

Gerade erst veröffentlichten Michelle und Matthias ihre neue Single "Nicht verdient". Für ihre Fans eine absolute Sensation. Aber nicht nur musikalisch ziehen die beiden immer noch am gleichen Strang. Auch privat sind sie nach wie vor füreinander da. So erklärt Matthias gegenüber "T-Online": "Ich frag Michelle immer: 'Na? Was macht die Liebe?' Sie erzählt irgendwas und ich sag dann: 'Ach, der hat dich nicht verdient.' Wir wünschen uns gegenseitig einfach nur Liebe, Glück und ewige Gesundheit. Wir wünschen uns nur das Beste." Ehrliche Worte, die zeigen: Michelle und Matthias sind immer noch ein absolutes Traum-Duo. Doch wie stehen die beiden zu einem Liebes-Comeback?

Michelle und Matthias: Liebes-Comeback?

Wie Matthias weiter verrät, würden er und Michelle sich immer noch lieben, bloß ohne Sex. So erklärt er: "Wir sind eine große Patchwork-Familie. Wir respektieren uns. Wir lieben uns - auf eine andere Art und Weise. Wir haben ein Kind zusammen. Wir haben nur keinen Sex zusammen." Matthias ergänzt: "Wir verstehen uns super. Wir haben keinen Sex, wir haben keine Probleme, keine Ansprüche." Nach einer Liebes-Réunion klingt das definitiv nicht. Umso schöner also, dass die beiden immerhin auf der Bühne noch gemeinsam zu bewundern sind.