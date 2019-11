Reddit this

Bei Matthias Reim und ist ordentlich was los! Dass die beiden mit ihrer Karriere auf der absoluten Überholspur sind, ist definitiv nichts Neues. Doch damit nicht genug…

Na das ist mal eine Sensation! Matthias Reim und Michelle haben aktuell allen Grund zur Freude...

Musikerin Michelle und Schlagerstar Matthias Reim waren von 1999 bis 2001 ein Paar. Aus der Beziehung geht die gemeinsame Tochter Marie-Louise hervor. Und genau sie tritt nun in die Fußstapfen ihrer berühmten Eltern. So verlautet sie via " ": "Ihr Lieben, macht euch bereit fürs volle Programm! Und seid gespannt auf die wichtigen Neuigkeiten, die ich euch bald verkünden darf! Es wird spannend!" Unter ihrem Post setzt sie die Hashtags "Schlager", "Pop" und "Team Reim". Scheinbar bringt die Tochter von Matthias und Michelle ihr eigenes Album auf den Markt und könnte ihre Eltern damit nicht stolzer machen! Aber auch die Fans von Marie-Louise sind schon jetzt vollkommen aus dem Häuschen...

Marie-Louise Reim sorgt für Aufsehen

"Du hältst aber auch die Spannung aufrecht! Das Foto ist wieder super" sowie "So unglaublich hübsches Ding, so schön wie deine Mama... Michelle ist die Queen und Du eine Prinzessin! Viel Erfolg..." sind nur zwei der Kommentare, die sich unter dem Foto der sammeln. Wann Marie-Louise Reim ihre Fans wohl vom Warten erlöst oder ob Michelle und Matthias ihrer Community Klarheit verschaffen? Wir können gespannt sein...

