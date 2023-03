Matthias Reim: Nach Zusammenbruch - Sein Arzt prophezeite ihm schon den Tod

Wie der Schlagerstar jetzt verrät, stand es damals wirklich schlecht um ihn. So schlecht, dass sein Arzt im sogar seinen Tod prophezeite: "Es fing an mit einer Erkältung, dann kam Fieber, dann kam Husten, dann Schnupfen. Das ging dann immer weiter - ich habe immer weitergespielt. Pillen rein, Fiebersenker rein, immer weiter bis irgendwann die Luft raus war. Und dann sagte mein Doc: 'Matthias, du hast das schon mal erlebt. So holt man sich wirklich theoretisch den Tod.'", gab der 65-Jährige im ARD-Magazin "Brisant" zu.

Nach diesen Worten war Matthias dann scheinbar klar: So geht es nicht mehr weiter. Also sagte er seine Shows ab und legte eine bitter nötige Pause sein. Mittlerweile geht es dem Schlagersänger wieder besser: Er plant bereits viele Liveshows für dieses Jahr, unteranderem holt er die verschobenen Shows aus 2022 nach.

