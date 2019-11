Matthias Reim: Noch mal Vater mit 62?

Eigentlich hatte Mattthias Reim (62) seine Familienplanung abgeschlossen. Mit fünf verschiedenen Frauen hat er insgesamt sechs Kinder. Und glücklicherweise verstehen sich heute alle gut: „Ich freue mich, dass ich das nach den so friedlich hinbekomme“, gesteht der Deutsch-Rocker. Gibt aber zu: „Patchwork ist ein Albtraum. Man kann nie gerecht seine Zeit und Liebe verteilen.“

Matthias Reim hat zudem ein großes Problem: „Ich will es allen Recht machen.“ Und genau das könnte ihm bald zum Verhängnis werden! Denn was wenn seine junge Partnerin Christin Stark (30) plötzlich ein Baby möchte? „Seine Kinder lieben ihn über alles. Das macht er bombastisch“, durfte die hübsche Blondine in den zwei gemeinsamen Jahren schon feststellen. Will sie das vielleicht langsam auch für sich?

Wird Matthias Reim noch mal Vater?

Aktuell arbeitet Christin zwar noch an ihrer Gesangskarriere, aber das kann sich ja auch schnell ändern: „Ich mache mir keine Sorgen“, was wäre, „wenn wir gemeinsam Nachwuchs haben.“ Und was ist mit Matthias? Hängt der Haussegen schief? „Ich gebe mir Riesenmühe, dass alle glücklich sind“, erklärt er tapfer. Aber bleibt er dabei nicht selbst auf der Strecke? „Ich würde lieber lügen, bevor ich Schwäche zeige.“ Das ist ja keine gute Basis…

Allzu lange sollte er aber nicht mehr überlegen – biologische Uhren ticken schließlich auch für Männer! Der Deutsch-Rocker ist 62, und um seine Gesundheit steht es nicht zum Allerbesten: Vor drei Jahren hatte er eine Herzmuskel-Entzündung, lässt sich alle drei Monate durchchecken.