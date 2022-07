Matthias Reim: Schallende Ohrfeige für Ehefrau Christin

Dass Matthias jetzt nur wenige Tage nach seiner neuen Infektion schon wieder die Bühne rockt und Vollgas gibt – für Christin sicherlich eine herbe Ohrfeige und unbegreiflich! Und so wie es aussieht, denkt Reim auch nicht daran, sich die nächsten Wochen etwas Ruhe zu gönnen und zu regenerieren! Die ausgefallenen Konzerte, ja, die will er schnellstmöglich nachholen. Fans fragen sich: Warum tut er Christin, die er endlich zur Mutter gemacht hat, und sich das nur an?

Schon in der Schwangerschaft gab es ein Drama, wie wir im Video verraten: