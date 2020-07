Matthias Reim: Süße News mit 62 Jahren!

Wie Matthias Reim nun berichtet, hat er mit seiner Christin die Frau fürs Leben gefunden. So erklärt er bei "Schlager, Stars &, Sterne - Die große Seeparty in Österreich": "Wir dürfen zusammen arbeiten, wir dürfen zusammen leben." Matthias ergänzt: "Und, ganz ehrlich, als wir es mal jetzt so zahlenmäßig gesehen haben, habe ich gesagt: 'Hör mal, weißt du schon, dass wir im siebten sind?', - wo wir uns dann anguckten und sagten: 'Wow!' Und dann haben wir überlegt, was das eigentlich bedeutet, so viele Jahre zusammen zu arbeiten, auch das, was wir geschaffen haben privat und familymäßig - es ist so schön, und ich bin so begeistert darüber." Aber auch mit einem Song hat Matthias seine Liebe zu Christin bereits zum Ausdruck gebracht...