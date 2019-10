Matthias Reim: Traurig, was jetzt ans Licht kommt!

Na das ist mal eine Überraschung! Völlig unverblümt plaudert Matthias Reim nun über das Thema Karriere und den Social-Media-Druck, den er manchmal nicht nachvollziehen kann...

Matthias Reim lässt seinen Gefühlen freien Lauf

Obwohl Matthias ein alter Hase im Show-Business ist, berichtet er nun, dass das Promi-Leben nicht immer so glamourös ist, wie viele seiner Fans vermuten. So erklärt er gegenüber " "-"Brisant": "Für uns einen Feierabend zu machen, wie andere ihr Büro schließen um 5:00 Uhr und sagen: 'Bis morgen, Sorgen. Tschö!' - ist hier einfach nicht. Und das ist der Preis den man bezahlen muss für den schönsten Beruf der Welt." Vor allem aber für Social-Media-Aktivitäten hat Matthias nur wenig Verständnis...

Matthias Reim hält nicht viel von Social-Media

"Jetzt muss sich auch noch mehr oder weniger täglich vor die Kamera, wie hier, wo dieses ganze Zeug steht, ja, weil man muss auch noch und und wie sie alle heißen praktisch omnipräsent sein. Und ja, so langsam habe ich ein bisschen Spaß dran, aber so richtig mein Ding ist das nicht", erkärt Matthias weiter. Doch zum Glück kann er sich auf die Unterstützung seiner Lebensgefährtin Christin Stark verlassen: "Seine Generation ist eine ganz andere gewesen als meine und ich beschäftige mich täglich damit. Ob es jetzt Instagram ist oder Pinterest oder Facebook und so weiter und so fort." Ein Glück!

