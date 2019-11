Matthias Reim: Traurige Beichte! Jetzt spricht er Klartext!

Huch, so kennen wir Matthias Reim ja gar nicht! Obwohl der Sänger mit seiner Karriere auf der absoluten Überholspur ist, plagt ihn ein negativer Gedanke: das Älterwerden!

Matthias Reim hat Angst vor Alter

Wie Matthias nun verrät, kommt er mit seinen Geburtstagen überhaupt nicht gut zurecht. So erklärt er gegenüber "MDR"-"Riverboat": "Ich finde es eh schon furchtbar, wenn ich weiß, dass ich in drei Tagen so eine Zahl erreiche. Ich kann damit überhaupt nicht umgehen. Weil ich das einfach nicht wahrhaben will! Weil ich fühle mich nicht so. Aber das ist so ein Runterzählen, das geht mir fürchterlich auf die Nerven." Oh je! Der Arme! Aufgeben kommt für ihn dennoch nicht in Frage...

Matthias spricht über seine Zukunft

Obwohl Matthias Respekt vorm Altern hat, schmiedet er trotzdem fleißig Zukunftspläne: "Mein aktueller Wunsch ist zum Beispiel: mach die Mercedes-Benz-Arena in Berlin, wie wir das jedes Jahr spielen, macht sie jetzt so voll, wie sie noch nie war. Sie ist immer sehr voll, aber lass mich das Ding doch einfach mal auseinandernehmen, das ist mein Wunsch." Ob ihm das gelingt? Wir drücken ihm dafür jedenfalls die Daumen...

