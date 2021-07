Matthias Reim & Christin: Getrennte Wege - Bittere Neuigkeiten von dem einstigen Traumpaar

Sie trat Ende Juni allein bei "Immer wieder sonntags" auf. Von Matthias Reim keine Spur. Er stand vor Kurzem am Wörthersee auf der Bühne – ohne Christin an seiner Seite. Sie blieb am Bodensee. Ist ihre Liebe vielleicht ein Opfer der Pandemie? Monatelang hockten sie nämlich nicht nur daheim, sondern auch im Studio aufeinander. Es wäre nicht die erste Trennung der beiden. 2014 nahmen sie sich eine Auszeit. Ein Jahr später siegten die Gefühle. Doch nicht jedem schmeckt die aufgewärmte Liebe. Die Fehler aus der Vergangenheit schleichen sich wieder ein. Ist der Altersunterschied von 32 Jahren letztendlich doch zu groß?