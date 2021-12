Matthias Reim & Christin Stark: Bittere Babynachrichten!

Fiese Klatsche an der Tankstelle

Nach dem Tanken und mit einer Zeitschrift in der Hand, die über ihre Schwangerschaft berichtete, lief sie zum Schalter. "Dann sagte die Kassiererin so ganz stumpf: ‚Was?! Das ist ja verrückt! Der Matthias bekommt sein siebtes Kind. Wie alt ist denn seine Freundin?!‘", schilderte Christin die Situation.

Ups, ganz schön unangenehm! Offenbar hatte die Verkäuferin keine Ahnung, dass die Gattin des Sängers höchstpersönlich vor ihr stand. Doch anstatt taff zu kontern, brachte Christin kein Wort heraus. "Ich war so perplex, weil in dem Moment bist du dann so ein bisschen mundtot", gestand sie. Mittlerweile kann die sympathische Schwerinerin aber darüber lachen. Ganz nach dem Motto: Lass die Leute reden …

