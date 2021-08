Matthias Reim & Christin Stark: Blitzhochzeit - Jetzt geht alles ganz schnell

Rührt das Schlagersternchen so einfach nur die Werbetrommel für sich, ganz nach dem Motto: "Sex sells?" Oder steckt noch etwas anderes dahinter? Vielleicht sind die Fotos auch eine Botschaft an ihren Matthias: Schau her, es gibt viele Männer, die auf mich stehen! Steck' mir schnell einen Ring an den Finger, sonst tut's vielleicht ein anderer… Seit 2015 sind Matthias Reim und Christin nun ein Paar. Hochzeit? Fehlanzeige! Nach drei gescheiterten Ehen und sechs Kindern von fünf Frauen will der Sänger nicht mehr heiraten. Überraschend: Als Matthias vor Kurzem in dem Podcast "Aber bitte mit Schlager" auf das Thema angesprochen wurde, schloss er ein Jawort nicht mehr aus. Da haben die sexy Fotos seiner Christin offenbar schon Wirkung gezeigt …!