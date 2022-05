Matthias Reim & Christin Stark: Die bittere Geschichte wiederholt sich

Eigentlich wollten Matthias und Christin jetzt zusammen auf der Bühne stehen, mit Florian Silbereisen (40) bei seiner "Schlagerfest XXL"-Tour auftreten. Doch am Tag der Premiere letzte Woche in Riesa wurde bekannt: Christin bleibt daheim bei ihrem Baby. Sie postete ein Foto von sich mit dem Händchen von Zoe, schrieb dazu: "Wir genießen unsere erste so wichtige und intensive gemeinsame Zeit erstmal zu Hause." Der Tour-Veranstalter schrieb dazu: "Liebe Christin, das Semmel-Team wünscht dir und deiner Familie alles Gute!" Ihr Album, das eigentlich am 15. April erscheinen sollte, wurde dann auch noch urplötzlich auf nächstes Jahr verschoben. Was ist da bloß los?

Fans sorgen sich – der frischgebackene Vater offensichtlich aber nicht. Matthias Reim scheint sich nicht viel um seine kleine Familie zu kümmern. Schon bei der Geburt war er nicht dabei, Windeln wechseln und Schlaflieder singen? Iwo! Matze zieht es auf die Bühne! Er ist ohne Christin bei Flori auf Schlagerfest-Tournee, startet im Juni seine eigene Tour und hat auch sonst etliche Auftritte auf großen Bühnen.

Viel Zeit für seine Zoe bleibt da nicht! Dabei ist es doch gerade in der ersten gemeinsamen Zeit so wichtig, die Entwicklung des Kindes mitzubekommen, dem Mädchen jeden Tag beim Wachsen zuzuschauen, eine enge Bindung aufzubauen ...