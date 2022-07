Matthias Reim & Christin Stark: Die sorgenfreien Zeiten sind vorbei

"Aufgrund einer akuten Erkrankung des Künstlers können die Konzerte in Wolfhagen am 8.6.2022, Nürnberg am 9.6.2022 und Gera am 10.6.2022 NICHT stattfinden", hieß es noch vor knapp einem Monat durch den Konzertveranstalter von Matthias Reim! Doch wie geht es dem Sänger aktuell? Konnte er sich von seiner Krankheit erholen? Via "Instagram" verschafft der "Verdammt ich lieb dich"-Interpret nun Klarheit und erklärt: "Hey Freunde, ich bin wieder fit. Euer Matthias." Er ergänzt: "Es geht wieder los. Am 15. Juli stehe ich wieder auf den Bühnen und dann ziehen wir weiter durch." Wow! Was für wundervolle Nachrichten! Wie es scheint, konnte sich Matthias in den letzten Wochen wieder von seinem Leiden erholen - zum Glück!