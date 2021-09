Matthias Reim und Christin Stark: Ehedrama wegen Ex-Frau Michelle

Marie jedoch brach wütend den Kontakt zu ihrer Mutter ab, flüchtete zu ihrem Vater und dessen Freundin Christin an den Bodensee. Die kümmerte sich besonders rührend um das am Boden zerstörte Mädchen. Nachdem Michelle ihre Tochter aber nun öffentlich um Verzeihung bat, herrscht wieder eitel Sonnenschein zwischen den beiden. Und was ist mit Christin? Am Bodensee hat sich Marie jedenfalls schon länger nicht blicken lassen. Blut ist halt dicker als Wasser – das muss nun auch die Freundin von Matthias Reim feststellen.