Matthias Reim & Christin Stark: Familien-Drama am Bodensee!

An dieser Familie kommt man gerade nicht vorbei. Sie sorgt im Showbizz für Furore: Die Reims stürmen mit ihren neuen Liedern aktuell die Charts. Auch Christin Stark (30) mit ihrem neuen Album, die ebenso zum „Reim-Clan“ vom Bodensee dazugehört. Die Sängerin und Lebensgefährtin von Matthias Reim (62) ist die gute Haus-Seele der Gemeinschaft. Neben Matthias wohnen dort noch sein Sohn Julian (24) und in den vergangenen Monaten immer häufiger seine Tochter Marie Reim (20), die sich zur Zeit bei ihrem Papa wohler fühlt als bei ihrer Mama Michelle (48). Wohl auch deshalb, weil Marie von „Stiefmama“ Christin sehr herzlich aufgenommen wird.

„Ich habe Marie im Herzen adoptiert und ich bin auch stolz auf das kleine hübsche Ding. Ich kann ganz klar sagen: Marie hat die Schönheit ihrer Mutter und das Herz von Matthias. Das letztere ist eins zu eins und das finde ich unfassbar toll“, erzählt Christin Stark im Interview mit "Freizeitwoche". „Ich finde es spannend zu beobachten, wie sie ihren Weg geht. Noch steht sie mit ihrer musikalischen Karriere am Anfang. Es war für mich berührend, bei ihrem Debüt in der Show von Florian Silbereisen dabei gewesen zu sein. Sie war super aufgeregt. Ich fand das niedlich.“

Familie Reim droht zu zerbrechen

Für Christin Stark ist das Verhältnis zu Matthias Kindern ausgesprochen herzlich. Kein Wunder, das sich Marie in Stockach am Bodensee so wohl fühlt.Ihre echte Mama Michelle scheint das Nachsehen zu haben. Nachdem Mutter und Tochter, die immer sehr innig miteinander waren, offensichtlich Streit in Liebesdingen hatten, flüchtete Marie zum Papa, der sie tröstete. Seitdem ist Michelle am Bodensee wahrscheinlich nicht mehr so herzlich willkommen wie zuvor.