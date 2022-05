Matthias Reim & Christin Stark: Heftiger Ehe-Zoff! Jetzt fliegen die Fetzen

Die Fetzen fliegen - aber gewaltig!

Christin und er würden sich "richtig fetzen, auch mal drei Tage lang nicht miteinander sprechen", erzählt der Schlagerstar in "Freizeit heute". "Wir können auch mal eine Tür kallen. Und dann braucht jeder seine Zeit allein."

Zu stören scheint ihn das regelmäßige Ehedrama nicht – im Gegenteil! "Wir haben eine unheimlich schöne Streitkultur", so der Sänger. Außerdem wisse er, dass er und Christin sich am Ende immer wieder vertragen würden. "Dann sagt einer von uns: ‚Soll ich dir einen Tee machen, möchtest du was trinken?‘, so aus dem Schweigen heraus, und der andere faucht noch: ‚Nein danke!‘ Dann ist die Versöhnung eröffnet."

Bleibt zu hoffen – vor allem für Töchterchen Zoe – dass dieses Prinzip auch in Zukunft funktioniert.

Was macht eine gute Beziehung aus? Die 5 wichtigsten Faktoren zeigen wir euch im Video: