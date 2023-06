Matthias Reim & Christin Stark: Heimliche Trennung - Ihr Familienglück ist zerbrochen

Sie haben erst vor drei Jahren geheiratet, vor einem Jahr ist ihre kleine Tochter Zoe auf die Welt gekommen. Jetzt soll es zwischen Matthias Reim und Christin Stark schon wieder vorbei sein. Sind die beiden längst heimlich getrennt? Der Sänger hat seinen Ehering auf aktuellen Bildern offenbar schon abgelegt. Eine Tragödie für ihr Familienglück …

Als Reim sich vor einigen Tagen in der NDR Talk Show zeigt, ist sein Ringfinger nackt. Da, wo einst der Ehering steckte, ist nun nichts mehr. Will er damit ein klares Zeichen setzen? Es wirkt so, denn nicht nur der Ring fehlt, Reim mag gefühlt auch sonst nicht über seine Frau sprechen. Er erwähnt sie freiwillig mit keiner Silbe und gibt sich auf Nachfrage wortkarg.