Matthias Reim & Christin Stark: Hochzeit und ein Baby? Jetzt kommt alles raus!

Obwohl sich die Fans und Matthias sicherlich riesig über Nachwuchs sowie eine Hochzeit der beiden freuen würden, müssen sie sich vorerst noch etwas gedulden. So erklärt Christin in der MDR-Sendung "Die Schlager des Monats": "Nein, ich bin nicht schwanger, und es ist auch keine Zeremonie geplant. Ich bin glücklich, so wie es ist." Wie schade! Ob es sich Matthias und Christin in den kommenden Monaten wohl nochmal anders überlegen werden? Wir können gespannt sein...