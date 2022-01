Matthias Reim & Christin Stark: Jaa jetzt ist es soweit!

"Wir haben einen Termin. Das wird in der ersten Aprilwoche wahrscheinlich - kann ja auch früher sein, später sein. Ich werde jeden Tag aufgeregter, meine Frau auch. Also wir werden langsam so ein bisschen nervös, weil das kommt jetzt immer näher", berichtet Matthias nun über den Geburtstermin von seinem Kind bei "MDR um 4" und ergänzt: "Ich merke, wenn wir abends zusammensitzen und dann siehst du so die ersten Hubbel, wenn es mal das Beinchen ausstreckt, dann sagst du: 'Uah - das Baby wird kommen.'" Was für intime Einblicke in das Privatleben von Matthias und seiner Christin. Ob die beiden uns bist zur Geburt wohl mit noch mehr Nachrichten dieser Art versorgen werden? Wir können gespannt sein...