Matthias Reim & Christin Stark: Jaa, nach sieben Jahren ist ihr Glück perfekt!

Obwohl Christin und Matthias ganze 23 Jahre Altersunterschied trennen, könnte die 30-Jährige nicht glücklicher sein. So erklärt sie nun in der "MDR"-Talkshow "Riverboat": "Es ist, ich glaube, so eine, auch wirklich hier liebevoll gemeint, so eine klassische Schublade. Wir haben einen Altersunterschied, der vielleicht irgendwo nicht der Norm entspricht, wie auch immer. (...) Aber Matthias ist definitiv jünger im Herzen." Wow! Was für zuckersüße Neuigkeiten! Doch wie stehen die beiden eigentlich zum Thema Hochzeit?