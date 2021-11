Matthias Reim & Christin Stark: Jetzt kommt die traurige Wahrheit ans Licht!

Schließlich ist es für ihn schon das siebte Kind von der sechsten Frau. Gerade tönte der "Verdammt ich lieb' dich"-Interpret noch laut "Woche heute": "Ich selbst brauche das ganz bestimmt nicht mehr. Etwas in mir schreit 'Um Himmels willen!'", als es um das Thema ging. Hat ihn die Blondine etwa unter Druck gesetzt? Schließlich ist sie zwar liebevolle Stiefmama, aber durfte bis heute noch nicht ihr eigenes Kind im Arm halten. Könnte die gemeinsame Aufgabe dem Pärchen zum Verhängnis werden? In der Vergangenheit bewies Matthias schon, dass es ihn zu stressen scheint, wenn Babygebrüll das Haus durchdringt. 2000 kam Tochter Marie (21) zur Welt – ein Jahr später trennte er sich von deren Mutter Michelle (49). Und: Es fiel ihm schwer, sich verbindlich auf Christin einzulassen! So beendete er 2014 die Beziehung mit Ehefrau Sarah Stanek (43), um mit ihr zusammen zu sein, kehrte nach acht Monaten jedoch zur Ex zurück! Ganz schön turbulent! Wie es für Matthias und Christin wohl weiter geht? Wir können gespannt sein...