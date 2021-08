Matthias Reim & Christin Stark: Jetzt kommt die traurige Wahrheit über ihre Liebe ans Licht

Wie Christin jetzt offenbart, wurden sie und Matthias damals von einigen Beratern bitterböse ausgenutzt. So wollten sie und Matthias ihre Gefühle eigentlich gar nicht öffentlich machen. Gegenüber "Brisant" erklärt Christin: "Leider sind Matthias und ich dann irgendwie an superdoofe Berater geraten, die das für Geld verkauft haben und deswegen ist es öffentlich geworden. Und ich finde es furchtbar, gar nicht wegen mir und Matthias, weil ich mir denke, das müssen wir abkönnen, wenn wir in der Öffentlichkeit stehen. Mir taten die Kinder leid. Wahrscheinlich war ich dann auch damit superschnell überfordert, weil das gar nicht so geplant war." Autsch! Traurige Worte, die einen intimen Einblick in das Liebesleben von Christin und Matthias geben. Doch unterkriegen ließen die beiden sich davon nicht! So schwärmt Christin auch nach sechs Jahren immer noch in den höchsten Tönen von ihrem Matthias: "Er ist wirklich der beste Freund, der Ratgeber, der Lover, der Ehemann, er ist alles. Und deswegen sage ich: 'Hab Vertrauen in die Menschen, die du liebst und sei glücklich und lass die hinter dir, die dir nicht guttun.'"

Ob uns Christin in der nächsten Zeiten wohl mit noch mehr intimen Beichten dieser Art überraschen wird? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt...