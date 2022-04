Matthias Reim & Christin Stark: Jetzt zerstört Michelle ihr junges Glück

Wie Sängerin Michelle nun berichtet, die mit Matthias Reim die gemeinsame Tochter Marie hat, ist sie von dem Engagement, welches Matthias bei der Tochtererziehung an den Tag gelegt hat, absolut enttäuscht. So wettert sie nun gegenüber "Bunte: "Ich habe meine Mädchen alleine erzogen, das war die härteste Aufgabe in meinem Leben, weil ich aus meiner Kindheit keine Vorbilder hatte." Ebenfalls ergänzt sie: "Mir haben die Väter bei der Erziehung gefehlt. Sie haben zwar schöne Wochenenden mit den Mädchen verbracht (...), aber ich musste ihnen sagen, dass sie lernen müssen, was sie anziehen dürfen, wann sie nach Hause kommen sollen." Autsch! Definitiv harte Worte, sie so auch nicht spurlos an Matthias und seiner Christin vorüber gehen! Ob Christin nach Michelles Beichte wohl Angst hat, dass sie das gleiche Schicksal ereilen wird? Bis jetzt hab sie dazu jedenfalls noch kein Statement ab!