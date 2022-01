Matthias Reim & Christin Stark: Trennung! Kurz nach der Geburt packt er seine Sachen!

Matthias hat schon sechs Kinder

So erklärte er: "Wir unterstützen uns eigentlich in Perfektion – und jetzt knallt da eben noch mal so ein Teil rein!" Mit dem "Teil" meint er sein Kind. Und weiter: "Wir machen jetzt schon so komische Sachen und stoppen bei Babyläden und checken die Farben von Kinderwagen." Für ihn ist auch klar: Nach der Geburt bleibt seine Partnerin zu Hause, kümmert sich um den Nachwuchs, während er weiter auf Tour ist und zwischendurch mal durchklingelt, um zu fragen, wie es allen geht.

Aber warum tut er seiner Christin DAS nur an? So hat sich die Blondine das Leben als Mama bestimmt nicht vorgestellt. Außerdem sind so lieblose Äußerungen verletzend! Matthias meinte mal: "Ich selbst brauche das ganz bestimmt nicht mehr. Etwas in mir schreit ‚Um Himmels willen!‘", als es um das Baby-Thema ging. Immerhin hat er bereits sechs Kinder. Es wirkt leider so, als habe er sich "überreden" lassen – und sei mit seiner Entscheidung nun nicht mehr so happy.

Bittere Tragödie um Matthias Reim: