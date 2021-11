Matthias Reim & Christin Stark: Verplappert! Jetzt ist es offiziell!

Beim "Adventsfest" kam Matthias Reim aus dem Schwärmen über seinen Nachwuchs gar nicht mehr heraus! So platze es aus ihm heraus: "Es ist wirklich egal, was es wird, Hauptsache, der Bub ist gesund." Huch, scheinbar hat Matthias vollkommen unbeabsichtigt verraten, dass er und seine Christin einen kleinen Jungen erwarten. Bei der Baby-Euphorie die gerade bei den Reims herrscht,jedoch kein Wunder. So ergänzt Matthias: "Wir sind schon dabei, das Babyzimmer einzurichten, das heißt, vor allen Dingen sie. Ich gucke immer hoch und sage: 'Mach du mal.' Ja, wir sind schon drin und wir genießen diese Zeit. Auch gerade jetzt so, wo es draußen dunkler wird, genießen wir uns und zelebrieren viel Zeit miteinander." Wow! Was für wundervolle Nachrichten! Ob Matthias uns in der nächsten Zeit wohl mit noch mehr Updates dieser Art versorgen wird? Wir können gespannt sein...