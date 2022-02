Matthias Reim & Christin Stark: Zweifaches Glück! Sie können es selbst kaum glauben!

Wie Christin nun bei "Musik für Sie" offenbart, arbeitet sie mit ihrem Liebsten enorm gerne zusammen. Sie erklärt: "Wir tauschen uns wirklich viel aus im Studio und auch gerade, was Songs angeht. Und das ist natürlich auch für mich sehr, sehr lehrreich, gerade was das Songwriting angeht, weil der Mann weiß einfach, was er tut." Ebenfalls offenbart sie: "Und das macht einfach auch Spaß, dann so ein Album entstehen und wachsen zu sehen. Und Matthias ist so unfassbar kreativ." Wow! Ehrliche Worte, die einen intimen Einblick in das Privat- sowie Berufsleben von Matthias und Christin gewähren! Doch nicht nur beruflich haben die beiden gerade allen Grund zu Freude, nachdem sie das Album-Baby von Matthias auf den Markt gebracht haben! So soll auch im April ihr erstes gemeinsames Kind zur Welt kommen. Für die beiden ebenfalls ein ganz besonderer Meilenstein in ihrem gemeinsamen Leben...