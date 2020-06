Matthias Reim & Christin Stark: Süßes Geständnis vor laufender Kamera!

Am Anfang ihrer Beziehung wurde Christin oft unterstellt, dass sie nur wegen des Fames mit Matthias zusammen ist. Völliger Quatsch! "Ich hatte einfach auch, ganz ehrlich, überhaupt keine Ahnung, was da alles so um Matthias herum passiert. Und das ist mir viel später erst klar geworden. Und ist aber auch völlig okay. Liebe passiert dir. Und ich würde jeden Schritt wieder so gehen", so die Schlagersängerin weiter.