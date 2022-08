Matthias Reim & Michelle: Beide spurlos verschwunden

Während sich Matthias Reim nämlich das letzte Mal Anfang Juli bei seinen Fans zu Wort meldete, setzte Michelle knapp zwei Wochen später ihren letzten Post ab. Seitdem herrscht gähnenden leere in den Feeds der beiden. Ist bei Michelle und Matthias Reim alles in Ordnung? Erst kürzliche wendete sich noch die gemeinsame Tochter Marie Reim an die Öffentlichkeit und sprach darüber, dass in ihrer Kindheit nicht immer alles so rosig war, wie viele vermuten! Ist das Grund genug für Matthias und Michelle gewesen, um sich ein wenig zurück zu ziehen? Unklar! Oder liegt es daran, dass Matthias in diesem Jahr Vater von Baby Zoe geworden ist und einfach das Familienleben genießt, während Michelle sich noch von ihrer "Let's Dance"-Verletzung erholen muss?

Wann sich die beiden wohl das nächste Mal zu Wort melden? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt!