Matthias Reim & Michelle: Die alten Gefühle sind zurück

Lange Zeit stand es nicht gut um Matthias Reim und seine Ex-Partnerin Michelle! So erschütterten in den letzten Monaten immer wieder neue Skandale um die Patchworkfamilie die Öffentlichkeit! Doch wie es scheint, gehört der Zoff mittlerweile der Vergangenheit an! So planen nun auch Mattias' Sohn Julian Reim und Halbschwester Marie Reim ein Duett miteinander!

