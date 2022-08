Matthias Reim & Michelle: Die Angst um ihre Tochter Marie Reim wird immer größer

"Also ganz ehrlich, wenn ich freihabe, dann fliege ich am liebsten weg, dann am liebsten irgendwo in die Karibik ans Meer und dann unterm Sonnenschirm einfach so ein bisschen inspirieren lassen. Also das Ding ist, mein Kopf hört nicht auf zu arbeiten, meine Kreativität hat keine festen Arbeitszeiten", erläutert Marie Reim nun in der "MDR-Talkshow "MDR um 4" und ergänzt: "Entspannen heißt dann für mich auch vor mich her singen. Also in jeder Form kommt dann da Musik." Doch das Bittere dabei: Marie gerät schon jetzt ganz schön an ihre Grenzen: "Ich bin sehr schnell gestresst. Aber wenn ich richtig genervt bin, dann finden mich alle Leute um mich herum wahnsinnig zum Kotzen. Und wenn ich jemanden zum Beispiel nicht mag oder gerade genervt bin und jemandem begegne, dann merkt man, dass ich richtig schlechte Laune habe." Autsch! Würde Marie also eine Entspannungspause mal ganz gut tun?

Bleibt somit eigentlich nur abzuwarten, wie es für die Tochter von Matthias und Michelle weiter geht ...