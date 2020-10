Matthias Reim & Michelle: Jaa, sie sind endlich wieder vereint!

Wie nun auch durch "ARD" bekannt gegeben wurde, haben Michelle und Matthias am kommenden Samstag die Möglichkeit zu beweisen, dass sie nach wie vor ein echtes Dream-Team sind. So sind die beiden zu Gast in der großen ARD-Samstagabendshow "Silbereisen gratuliert: Das große Schlagerjubiläum". Was für Hammer-News! Doch damit nicht genug! Auch ihre gemeinsame Tochter Marie Reim und Christin Stark, die Langzeit-Freundin von Matthias, sind mit von der Partie! Eben eine Patchworkfamilie wie sie im Bilderbuch steht...