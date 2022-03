Matthias Reim & Michelle: Jetzt ist endlich wieder Liebe in der Luft

Via "Instagram" wendet sich Marie Reim nun mit einer ganz besonderen Botschaft an ihre Fans! So teilt sie nämlich das erste Foto mit ihrer Community, auf dem ihr Freund zu sehen ist! Für die Anhänger der aufstrebenden Schlagersängerin ein ganz besonderer Moment! Zu dem Schnappschuss schreibt Marie: "Du hast die schönste Seele und das größte Herz auf dieser Welt. Ach, und meins hast du auch noch!" Wow! Was für eine zuckersüße Nachricht, die von ihren treuen Followern nicht lange unentdeckt bleibt! So heißt es unter dem Foto: "Schönes Foto" sowie "Alles Gute für euch". Mehr Liebe geht wohl kaum...