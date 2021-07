Matthias Reim & Michelle: Juhuu, ihre Gefühle sind endlich zurück

Zärtlich legt er die Hand auf ihre Schulter, sieht sie liebevoll an. Es scheint, als wären Matthias Reim (63) und seine Ex Michelle (49) wieder ein Herz und eine Seele. Doch der schöne Schein auf dem alten Foto trügt. In der Familie lodert seit Monaten ein schlimmer Streit.

Eigentlich waren sie immer ein unschlagbares Team. Selbst nach der Trennung 2001 kamen die beiden nie richtig voneinander los. Bis vor einem Jahr. Da machten Gerüchte die Runde, dass Michelle mit der gemeinsamen Tochter Marie (21), die ebenfalls Sängerin ist, Zoff hat. Es ging um einen Mann, den beide gut fanden. Papa Reim schlug sich öffentlich auf Maries Seite. "Das arme Kind weinte sich die Augen aus dem Kopf", sagte der "Verdammt, ich lieb‘ Dich"-Star. Seiner Ex zeigte er plötzlich die kalte Schulter. Doch ein Statment des Sängers gibt den Fans neue Hoffnung: "Ich glaube, wir hätten massiv volle Hütten, wenn wir sagen, jetzt kommt die Reim-Family."

Denn nicht nur Tochter Marie und Ex Michelle, sondern auch Sohn Julian (24) ist in der Schlagerbranche aktiv. Wenn das nicht nach einer öffentlichen Versöhnung auf der Bühne klingt – die Liebe zur Musik verbindet sie eben alle.