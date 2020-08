Matthias Reim & Michelle: Unerwartet Enthüllung! Damit hat niemand gerechnet!

Am Freitag, 14. August, lädt Florian Silbereisen zu seiner Show "Schlagerlagerfeuer - Die Strandparty 2020" ein. Mit von der Partie: Matthias Reim, Freundin Christin Stark sowie die Kinder von Matthias Marie und Julian. Doch ein musikalisches Familienmitglied fehlt: Michelle! Erst vor einigen Tagen berichtete die Sängerin ihren Fans, dass sie gerade an neuer Musik arbeiten würde. Was wohl hinter dem Fernbleiben von Michelle steckt? Bis jetzt äußerte sich jedenfalls noch niemand dazu...