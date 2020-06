Matthias Schweighöfer: "Ein Mann muß kein Macho sein"

Da Schweighöfer auch an dem Drehbuch mitgearbeitet hat, konnte er ganz persönliche Szenen in die Handlung mit einbauen. "Einige Sachen aus dem Drehbuch sind mir oder meinen Freunden tatsächlich so passiert. Die gebrochene Rippe beim Sex, der Analspreizer, die Beschwerde vom Nachbarn - alles wahre Begebenheiten. Ich habe einfach mit meinen Kumpels zusammengesessen, und so ist die Idee zu 'What a Man' entstanden." Auf die Frage, ob ein Mann auch manchmal Macho sein muss, erklärte der Schauspieler: "Nein! Quatsch! Männer sollten wissen, was sie wollen. Aber Machos müssen sie absolut nicht sein." © WENN