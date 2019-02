Reddit this

Vor einigen Tagen verkündetet , dass er und seine langjährige Freundin Ani Schromm sich getrennt haben. Die beiden waren 14 Jahre ein Paar, haben zwei gemeinsame Kinder.

Traurige Trennung von Ani Schromm

"Es wird langsam Zeit, euch etwas mitzuteilen, was mir sehr auf dem Herzen liegt. Zum Schutz unserer Kinder habe ich es lange versucht, nicht öffentlich zu machen. Entscheidungen im Leben sind manchmal sehr schwierig. Nicht schön und traurig, verletzend und beängstigend. Aber dennoch ist es manchmal unumgänglich. Ani und ich haben uns schon vor über einem Jahr getrennt", teilte er seinen Fans via mit. Und verriet im gleichen Atemzug: "In meinem Leben gibt es inzwischen eine neue Frau." Wenig später wurde bekannt: Es ist Schauspielerin Ruby O' Fee.

Matthias Schweighöfer zeigt sich NACKT - von vorne!

Matthias Schweiger und Ruby O' Fee zeigen sich schwer verliebt

Aus ihre Liebe wollen die beiden kein Geheimnis mehr machen! Auf seinem Instagram-Account postete Matthias jetzt das erste gemeinsame Foto. Darauf zeigten sich die beiden eng umschlungen auf dem Rücksitz eines Autos. Dazu schrieb er: "Hangover" - und fügte noch ein rotes Herzchen hinzu. Matthias und Ruby hatten zuvor ihren 23 Geburtstag gefeiert. Bei diesen beiden Turteltauben ist sicherlich nur eine Frage der Zeit, wann die nächsten Pärchen-Pic auftauchen...